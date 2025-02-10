"Банк Альянс" повинен виплатити "Укренерго" борг "Юнайтед Енерджі": деталі

"Банк Альянс" повинен виплатити "Укренерго" кошти, які заборгувала "Юнайтед Енерджі" за елекроенергію, згідно з рішенням Верховного Суду.

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро.

Зазначається, що у березні 2022 року "Юнайтед Енерджі" закупила в "Укренерго" електричну енергію на суму понад 716 млн грн. Гарантом оплати виступив один з комерційних банків, а рішення про видачу гарантії голова правління прийняла одноосібно і з порушенням процедури.

Надалі електроенергію продали реальним учасникам ринку, а отримані кошти вивели на рахунки підконтрольної закордонної компанії. Гроші за поставлену електроенергію "Укренерго" так і не одержало. Коли ж звернулось до банка-гаранта з вимогою про погашення заборгованості, отримало відмову.

Нагадаємо:

"Юнайтед Енерджі" відома тим, що постачала електроенергію на підприємства Ігоря Коломойського, якому вона потрібна для забезпечення роботи двох енергомістких феросплавних заводів.

У жовтні 2023 року компанія отримала майже 1,7 млн грн штрафу за низку порушень. З березня 2022 року "Юнайтед Енерджі" є у "дефолтному" статусі на ринку електроенергії.

У лютому 2024 року Вищий антикорупційний суд підтримав позицію прокурора САП та обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою двом учасникам злочинної схеми по заволодінню електричною енергією. Йшлось про Дмитра Кондрашова та Юлію Фролову.

У березні 2024 року Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування щодо розкрадання державної електроенергії НЕК "Укренерго" на понад 716 мільйонів гривень.