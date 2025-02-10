"Банк Альянс" должен выплатить "Укрэнерго" долг "Юнайтед Энерджи": детали

"Банк Альянс" должен выплатить "Укрэнерго" средства, которые задолжала "Юнайтед Энерджи" за элекроэнергию, согласно решению Верховного Суда.

Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро.

Отмечается, что в марте 2022 года "Юнайтед Энерджи" закупила у "Укрэнерго" электрическую энергию на сумму более 716 млн грн. Гарантом оплаты выступил один из коммерческих банков, а решение о выдаче гарантии председатель правления приняла единолично и с нарушением процедуры.

В дальнейшем электроэнергию продали реальным участникам рынка, а полученные средства вывели на счета подконтрольной зарубежной компании. Деньги за поставленную электроэнергию "Укрэнерго" так и не получило. Когда же обратилось к банку-гаранту с требованием о погашении задолженности, получило отказ.

Напомним:

"Юнайтед Энерджи" известна тем, что поставляла электроэнергию на предприятия Игоря Коломойского, которому она нужна для обеспечения работы двух энергоемких ферросплавных заводов.

В октябре 2023 года компания получила почти 1,7 млн грн штрафа за ряд нарушений. С марта 2022 года "Юнайтед Энерджи" находится в "дефолтном" статусе на рынке электроэнергии.

В феврале 2024 года Высший антикоррупционный суд поддержал позицию прокурора САП и избрал меры пресечения в виде содержания под стражей двум участникам преступной схемы по завладению электрической энергией. Речь шла о Дмитрии Кондрашове и Юлии Фроловой.

В марте 2024 года Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование о хищении государственной электроэнергии НЭК "Укрэнерго" на более 716 миллионов гривен.