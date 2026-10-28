На Київщині 29 жовтня світло відключатимуть до 10 годин

На Київщині 29 жовтня найдовше без світла залишатимуться споживачі підчерги 5.2 – загалом 10 годин, а найменше – підчерги 4.1, для якої передбачено чотири години відключень.

Про це повідомляє ДТЕК.

Для підчерги 5.2 заплановані три періоди відключень – з 07:00 до 11:00, з 12:00 до 14:30 та з 17:30 до 21:00.

Підчерга 3.1 залишатиметься без світла загалом 8 годин 30 хвилин – з 06:00 до 07:30 та з 14:00 до 21:00.

ДТЕК

По вісім годин відключень передбачено для підчерг 5.1 і 6.1. Електроенергії не буде з 07:00 до 11:00 та з 17:30 до 21:30.

У підчерзі 1.2 світла не буде протягом 7 годин 30 хвилин поспіль – з 10:30 до 18:00.

Для підчерг 1.1, 2.1 і 2.2 заплановано по сім годин відключень – з 10:30 до 14:30 та з 21:00 до 24:00.

ДТЕК

Споживачі підчерги 6.2 залишатимуться без електроенергії загалом шість годин – з 09:00 до 11:00 та з 17:30 до 21:30.

У підчергах 3.2 і 4.2 світла не буде по 5 годин 30 хвилин – з 06:00 до 07:30 та з 14:00 до 18:00.

Найкоротше відключення передбачено для підчерги 4.1 – з 14:00 до 18:00.

Нагадаємо:

За повідомленням "Укренерго", 29 жовтня в частині регіонів України діятимуть графіки погодинних відключень обсягом від 1,5 до 2,5 черги з 06:00 до 23:59