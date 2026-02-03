Внаслідок атаки РФ тисячі абонентів в Києві та Харкові залишились без опалення

Через атаку армії рф теплопостачання тимчасово призупинене для 110 000 абонентів Харкова та для понад 1 100 будинків Києва.

Про це повідомив віцепрем'єр з відновлення Олексій Кулеба.

За його словами, ворог атакував дронами та ракетами житлову й енергетичну інфраструктуру Києва та області, Харківщини, Одещини, Дніпропетровщини, Сумщини, Вінниччини та інших регіонів.

"Унаслідок ударів понад 1 100 будинків залишилися без опалення, найскладніша ситуація у Дарницькому та Дніпровському районах. Вже тривають відновлювальні роботи, 1 122 працівників проводять ремонти, з них - 554 з інших областей та бригад Укрзалізниці", – поінформував Кулеба.

Він зазначив, що водопостачанням та водовідведенням жителі столиці забезпечені.

Водночас, за словами Кулеби, через атаку армії рф теплопостачання тимчасово призупинене для 110 000 абонентів Харкова. Крім того, без тепла залишилися понад 15 000 абонентів в Лозівському районі.

У частині населених пунктів області обʼєкти критичної інфраструктури підключені до резервних джерел живлення.

Відновлювальні роботи продовжуються.

Через нічну масовану атаку РФ на енергетичну інфраструктуру столиці Дарницький та Дніпровський райони Києва переважно залишилися без тепла.