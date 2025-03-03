4 марта будут действовать ограничения электроэнергии для бизнеса: в какое время

4 марта будут применяться ограничения электроэнергии для промышленности и бизнеса.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

Время применения ограничений:

- 06:00 - 09:00;

- 15:00 - 22:00.

Причина введения ограничений - последствия российских атак на энергообъекты.

Отключение бытовых потребителей не прогнозируется. Но в компании призвали потреблять элекроэнергию экономно в течение всех суток.

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