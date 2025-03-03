4 марта будут действовать ограничения электроэнергии для бизнеса: в какое время
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4 марта будут применяться ограничения электроэнергии для промышленности и бизнеса.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".
Время применения ограничений:
- 06:00 - 09:00;
- 15:00 - 22:00.
Причина введения ограничений - последствия российских атак на энергообъекты.
Отключение бытовых потребителей не прогнозируется. Но в компании призвали потреблять элекроэнергию экономно в течение всех суток.
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