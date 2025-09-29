Зростання попри війну: в Україні побільшало готелів та хостелів

Попри негативний вплив, спричинений бойовими діями, за останні роки кількість готелів, мотелів та хостелів у динаміці зростає.

Про це йдеться в дослідженні від агенції диджитал-маркетингу Inweb.

Зазначається, що станом на середину 2024 року в Україні працювало 2017 готельних закладів – кількість діючих об’єктів знову зростає, попри те, що щонайменше 12 великих готелів були зруйновані або пошкоджені внаслідок бойових дій.

Як зазначають аналітики, загально ринок колективних засобів розміщення демонструє спад: за останні роки великих втрат зазнали туристичні бази, табори, (-33,5%); пансіонати з лікуванням (-22,5%), оздоровчі заклади (-83,3%), санаторії–профілакторії (-8,5%), бази та пансіонати відпочинку (-24,2%).

Проте готельний бізнес виявився найстійкішим: до прикладу, кількість готелів (+9,1%), мотелів (+10,7%), хостелів (+28,7%) зростає, навіть попри негативний вплив, спричинений бойовими діями, йдеться в дослідженні.

Зазначається, що колективні засоби розміщення по території України розподілені не рівномірно та мають виражену концентрацію в:

Регіонах морського дозвілля та літнього: Одеська, Запорізька, Миколаївська, Херсонська області сукупно 1 399 об’єктів або 34,0%.

Регіонах ділової, освітньої та виробничої активності: Київ, Дніпро, Харків сукупно 585 об’єктів або 14,2%.

Рекреаційних регіонах гірського туризму та відпочинку: Львівська, Івано-Франківська область сукупно 611 об’єктів або 14,8%.

Водночас частка хостелів поки невелика (близько 80 закладів), однак вони активно з’являються у безпечніших містах — як відповідь на потребу в доступному житлі для переселенців і волонтерів.

Згідно з дослідженням, в Україні структура попиту змінилася через війну. У 2023-2024 роках найбільше зростання фіксували західні регіон: у Львові та Карпатах показники завантаженості готелів сягали 60-70% – рівня провідних світових курортів. При цьому у Києві та Одесі завантаженість і доходи залишались нижчими.

У курортних зонах, зокрема в Карпатах, спостерігалося раннє бронювання (за 30-40 днів), тоді як у містах на сході — значно коротші вікна (1-2 тижні). Попит концентрується в безпечних регіонах, що забезпечує як зростання заповнюваності, так і підвищення тарифів.

Нагадаємо:

За січень-серпень до місцевих бюджетів України надійшло 219,5 млн грн туристичного збору. Порівняно з відповідним періодом минулого року – це +35,1%, або +57 млн грн.