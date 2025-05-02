АРМА знайшло управителя для активів генерала РФ Капашина

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів знайшло управителя для трьох об'єктів нерухомості, що належать російському генералу Валерію Капашину в Полтаві.

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

Переможцем тендеру стало ТОВ "СТАЛЬБАТ", яке отримало в управління такі активи:

- Громадський будинок (кафе) загальною площею 205,7 кв. м за адресою: м. Полтава, вул. Чорновола Вячеслава, 5А (оціночна вартість: 17,6 млн грн);

- Нежитлові приміщення у житловому будинку літера А-7 (відділення банку) загальною площею 1059,3 кв. м за адресою: м. Полтава, вул. Ватутіна, 2 (оціночна вартість: 48,3 млн грн);

- Квартира загальною площею 242,3 кв. м за адресою: м. Полтава, вул. Котляревського, 10, кв. 27 (оціночна вартість разом з паркомісцем: 10,4 млн грн).

Нагадаємо:

В серпні 2023 року Служба безпеки арештувала майно російського генерал-полковника Валерія Капашина в Полтавській області на понад мільярд гривень.

В квітні 2025 року АРМА виставило на Prozorro сім тендерів для відбору управителів арештованого майна російського генерала Валерія Капашина.