АРМА нашло управляющего для активов генерала РФ Капашина

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов нашло управляющего для трех объектов недвижимости, принадлежащих российскому генералу Валерию Капашину в Полтаве.

Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

Победителем тендера стало ООО "СТАЛЬБАТ", которое получило в управление следующие активы:

- Общественное здание (кафе) общей площадью 205,7 кв. м по адресу: г. Полтава, ул. Черновола Вячеслава, 5А (оценочная стоимость: 17,6 млн грн);

- Нежилые помещения в жилом доме литера А-7 (отделение банка) общей площадью 1059,3 кв. м по адресу: г. Полтава, ул. Ватутина, 2 (оценочная стоимость: 48,3 млн грн);

- Квартира общей площадью 242,3 кв. м по адресу: г. Полтава, ул. Котляревского, 10, кв. 27 (оценочная стоимость вместе с паркоместом: 10,4 млн грн).

Напомним:

В августе 2023 года Служба безопасности арестовала имущество российского генерал-полковника Валерия Капашина в Полтавской области на более миллиарда гривен.

В апреле 2025 года АРМА выставило на Prozorro семь тендеров для отбора управляющих арестованного имущества российского генерала Валерия Капашина.