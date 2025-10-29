Суд Парижа відмовив Україні в екстрадиції Жеваго

Апеляційний суд Парижа відмовив НАБУ і САП у екстрадиції українського бізнесмена, екснародного депутата Костянтина Жеваго.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Суд не може дійти висновку, що сторона запиту екстрадиції здатна гарантувати, що Костянтин Жеваго постане перед судом, який забезпечує фундаментальні гарантії процесуальної справедливості та захисту прав людини", - цитується у релізі рішення суду.

Стверджується, що французький суд не прийняв доводи української сторони щодо гарантій забезпечення Жеваго права на справедливий та неупереджений судовий розгляд, визнавши, що існують суттєві ризики порушення його фундаментальних прав.

"Це рішення вкотре доводить, що кримінальне провадження проти мене не має нічого спільного з правосуддям. Сподіваюся, що НАБУ та САП нарешті почують позицію міжнародних судів і почнуть діяти виключно в межах закону", - наводяться в релізі слова Жеваго.

Це вже друга відмова французького суду в екстрадиції українського бізнесмена.

Нагадаємо:

Жеваго підозрюють у причетності до схеми щодо розтрати і легалізації 2,5 млрд грн банку "Фінанси та Кредит".

За даними ДБР, офшорна компанія у 2007-2014 рр. відкрила кредитні лінії в іноземних банках, а банк "Фінанси і кредит" поручився за неї перед іноземними банками запорукою у понад 113 млн доларів.

У 2015 році іноземні банки стягнули з рахунків "Фінанси і кредит" ці гроші. Заставу вони списали одразу після того, як банк "Фінанси і кредит" оголосили неплатоспроможним.

У 2019 році Національний банк розпочав примусове стягнення з ексвласника банку "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго 1,5 мільярда гривень за рішенням суду.

У березні 2023 року Національний банк отримав можливість продати ПАТ "Київський суднобудівний-судноремонтний завод" олігарха Костянтина Жеваго поза межами процедури банкрутства задля покриття кредиту рефінансування банку "Фінанси та кредит".

Високий Суд Англії та Уельсу ухвалив рішення про арешт активів Костянтина Жеваго, колишнього власника банку "Фінанси та кредит", ліквідація якого почалася у 2015 році.