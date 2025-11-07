Зеленський розповів, яким у ЗСУ буде базове забезпечення за контрактом

Базовим фінансовим забезпеченням для контрактів у ЗСУ може бути 50-60 тис. грн на місяць.

Про це під час брифінгу за результатами засідання Ставки Верховного головнокомандувача повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Ми вивчили розуміння, що базовим фінансовим забезпеченням для контракту такого в армії може бути 50-60 тисяч гривень. Це така базова цифра, на яку ми розраховуємо", – сказав він.

Це саме базове забезпечення, без урахування того, на якій лінії оборони знаходиться військовий тощо, уточнив Зеленський.

"Нам потрібно дати відповідний сигнал прем'єрміністру, Міністерству оборони та іншим, щоб ми знайшли джерело фінансування", – зауважив він.

"На найближче майбутнє ми готуємо контракти для наших військових. Він буде справедливим для всіх", – підкреслив президент.

"Ми проговолюємо джерела фінансування. Питання складне, коли ми будемо готові – ми вийдемо з цим до суспільства", – додав Зеленський.

Тим часом міністр оборони України Денис Шмигаль анонсував внесення законодавчих ініціатив щодо переведення української армії на контрактну основу у 2026 році.

"Це стосується загалом реформи армії, переведення армії на контрактну форму навчання, на контрактну форму служби. Відповідно, модель контракту передбачає можливість обрання як посади, так і місця служби", – зазначив він.

Контракти стосуються всіх і в першу чергу спрямовані на діючих військовослужбовців. І діючі контрактики, і діючі мобілізовані матимуть право укладати такі контракти на різні терміни – від року до п'яти.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що офіційно запрацювала процедура прийняття на військову службу за контрактом українців віком від 60 років: до військових частин і Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки розіслали алгоритм дій.