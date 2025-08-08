Заснована українцем Firefly Aerospace після IPO зросла на третину

Американська аерокосмічна компанія Firefly Aerospace під час дебюту на Nasdaq подорожчала більш ніж на 34% після того, як акції компанії були розміщені вище очікуваного діапазону.

Про це пише CNBC.

Компанія, що виробляє ракети і місячні посадкові модулі, під час IPO залучила 868 мільйонів доларів.

"Firefly Aerospace стрибнув більше ніж на 34% у своєму дебюті на Nasdaq в четвер, після того як ціни акцій виявилися вище очікуваного діапазону", – говориться у повідомленні.

Акції закрилися на рівні $60.35, що дозволяє оцінити компанію приблизно в $8.5 мільярдів", – повідомляє сайт.

Firefly стала третьою космічною компанією, яка вийшла на біржу цього року після Voyager Technologies та Karman Holdings, зазначено у повідомленні.

Виробник ракет та місячних посадкових апаратів оцінив акції в середу ввечері на рівні 45 доларів, вище очікуваного діапазону 41-43 долари, залучивши 868 мільйонів доларів, зазначає сайт.

Клієнтами Firefly стали Lockheed Martin та L3Harris, компанія також отримала 50 мільйонів доларів інвестицій від Northrop Grumman. Минулого місяця Firefly також виграла контракт з NASA на суму 177 мільйонів доларів.

На початку цього року місячний модуль Blue Ghost компанії Firefly успішно приземлився на Місяці в рамках місії, профінансованої NASA. Firefly також широко відомий ракетою Alpha.

У проспекті первинного публічного розміщення акцій компанія зазначила, що портфель замовлень на кінець березня становив приблизно 1,1 мільярда доларів.

Доходи в останньому кварталі виросли в шість разів до 55,9 мільйона доларів з 8,3 мільйона. Однак компанія повідомила про чисті збитки в розмірі близько 60,1 мільйона доларів, порівняно з 52,8 мільйона доларів у минулому році.

Крім космічної сфери, ринок технологічних IPO розпочав оживлення цього року після тривалої посухи через високу інфляцію та зростання процентних ставок.

Приватна інвестиційна компанія в сфері оборони та аерокосмосу AE Industrial Partners володіє більше ніж 41% акцій Firefly і контролює компанію. З дев'яти членів ради директорів Firefly п'ятеро працюють у цій фірмі. AE має активи в розмірі 6,4 мільярда доларів.

Нагадаємо:

Раніше ЕП повідомляла, що український підприємець Максим Поляков погодився продати свою частку в ракетній компанії Firefly Aerospace під тиском уряду США - там посилаються на міркування національної безпеки.

Зокрема, представники уряду та аерокосмічної промисловості США висловили заперечення проти контролю Полякова над компанією через побоювання, що цінні технології можуть потрапити в Україну чи інші країни, які намагаються розробити ракетні програми.

Раніше повідомлялося, що американський безпілотний космічний апарат Blue Ghost компанії Firefly Aerospace успішно сів на поверхню Місяця в районі Моря Криз.

До того українсько-американська приватна компанія Firefly Aerospace запустила космічну ракету Alpha. Однак після старту сталася нештатна ситуація, яка привела до втрати ракети і вантажу.

Читайте також: Максим Поляков, Firefly: Космічний бізнес — це бізнес політичний і йому потрібна державна підтримка

"Синку, ракетником ти не станеш": історія Максима Полякова та його космічного стартапу Firefly