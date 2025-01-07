Загроза неконкурентного становища: уряду нагадали про пільговий акциз на пальне для аграріїв

Всеукраїнська аграрна рада (ВАР) закликала Кабінет міністрів внести на розгляд парламенту законопроєкт про встановлення пільгової ставки акцизного податку на пальне для аграріїв.

Про це повідомила пресслужба асоціації.

У бізнес-об'єднанні нагадали, що закон №3878-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо імплементації положень актів права Європейського Союзу з акцизного податку" набув чинності 1 вересня 2024 року.

Він надав Кабінету міністрів три місяці на опрацювання питання щодо запровадження понижувального коефіцієнта на рівні 0,5 до ставок акцизного податку на важкі дистиляти (газойлі), призначені для використання сільгоспвиробниками.

"Минуло вже три місяці з моменту набрання чинності закону №3878-IX, але відповідне доручення досі не виконано. Хоча ще 10 вересня 2024 року Кабінет Міністрів видав відповідне доручення №28359/1/1-24", - йдеться у зверненні.

Зазначається, що згідно з цим документом, Мінфіну, Мінагрополітики, Мінекономіки, Мінцифри, Мін’юсту, ДПС та Держмитслужбі за участю зацікавлених органів доручено до 11 листопада 2024 року вжити необхідних заходів, за результатами поінформувати Верховну Раду України та Кабінет Міністрів та подати в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів відповідний проєкт акту.

В асоціації зазначили, що, згідно із законом, акциз на пальне поступово збільшуватиметься з 139 євро до 330 євро за 1 тис. літрів до кінця 2028 року, що ставить українських аграріїв у неконкурентне становище.

ВАР закликала Кабмін дотримуватися норм законодавства і терміново виконати свої зобов'язання перед сільгоспвиробниками та запровадити понижувальний коефіцієнт акцизного податку на пальне.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський 1 вересня підписав закон про підвищення акцизів на пальне.