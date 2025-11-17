Додаткові джерела живлення та укриття: за якими критеріями обирають українці орендоване житло

Зазвичай орендарі орієнтуються на такі критерії вибору орендованого житла, як ціна (84% опитаних), зручність району (71%), кількість кімнат (68%), доступність до роботи й зупинок громадського транспорту (67%), інфраструктура поблизу (62%) тощо.

Про це йдеться в дослідженні від OLX Нерухомість, в якому порівнюються дані за 3 квартал 2025 та 4 квартал 2024 років.

Крім того, 62% респондентів перевіряють, чи є поблизу стратегічні об'єкти, а понад половини опитаних звертають увагу на автономність житла, додаткові джерела живлення та наявність бомбосховища – ці критерії вперше увійшли до топ-15 у виборі нерухомості лише у цьому році, зазначають аналітики.

За їхніми словами, до того ж орендарі стикаються з низкою викликів, найбільший із яких – високі ціни на житло. Про це зазначили 89% опитаних (приріст за рік становить 6%). 75% (+4%) респондентів повідомляють про складність пошуку через велику конкуренцію.

Серед інших викликів зазначають відмову здавати житло орендарям із домашніми тваринами, особам зі статусом ВПО, людям з інвалідністю та військовослужбовцям. Відмова здавати житло людям з малими дітьми – це виклик, який найбільше зріс за рік (приріст 14%), підкреслили експерти.

Водночас, згідно з опитуванням, яке проводилось у червні 2025 командою OLX Нерухомість, 60% респондентів передусім звертають увагу на платоспроможність орендарів, майже стільки ж (59%) – на наявність домашніх улюбленців.

Натомість політичні погляди та мова спілкування цікавить лише 7% та 3% власників житла відповідно.