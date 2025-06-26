В Україні вводять сезонні обмеження руху для вантажівок: деталі

В Україні вводять сезонні обмеження руху для великовагового транспорту за умови підвищення температури понад +28.

Про це повідомляє Агентство відновлення.

"У зв’язку з підвищенням температури повітря вводяться тимчасові обмеження руху для великовагового транспорту вагою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т. Для збереження дорожнього покриття вантажівкам заборонено рухатися при температурних показниках повітря більш ніж +28 градусів за Цельсієм", – йдеться в повідомленні.

Обмеження не стосуються транспортних засобів, що здійснюють перевезення небезпечних, швидкопсувних вантажів, живих тварин і птиці, а також перевезення, пов’язані із запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, наголосили в Агентстві.

Зазначається, що на автомобільних дорогах загального користування державного значення буде встановлено відповідні заборонні дорожні знаки та інформаційні щити.

Для тимчасової стоянки транспортних засобів використовуватимуться майданчики в смугах відведення доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу.

Умови та режим обмежень переглядатимуться залежно від прогнозованої та фактичної температури повітря.

Повідомляється, що територіальні підрозділи Укртрансбезпеки та відповідні обласні підрозділи Нацполіції слідкуватимуть за дотриманням водіями вагових параметрів та вимог.

Нагадаємо:

В Києві з 5 червня обмежували рух великовагового автотранспорту у зв’язку зі спекою.