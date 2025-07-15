За тиждень підприємці взяли понад мільярд гривень пільгових кредитів
Українські підприємці отримали за минулий тиждень 449 пільгових кредитів на загальну суму 1,1 млрд грн.
Про це повідомляє Міністерство фінансів України.
"У межах Державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" підприємці отримали від уповноважених банків 449 пільгових кредитів на загальну суму 1,1 млрд грн, зокрема від банків державного сектору економіки – 298 кредитів на 0,5 млрд гривень", – говориться у повідомленні.
Крім того, відомство повідомило, що від початку року за цією програмою підприємці отримали вже 15 252 кредитів на загальну суму 47,5 млрд грн, з яких від банків державного сектору економіки – 10 285 кредитів на 21,4 млрд гривень.
Усього ж за час дії воєнного стану в Україні видано 84 887 кредитів на 324 млрд грн, у тому числі банками державного сектору – 62 152 кредити на 163,2 млрд грн.
За даними Мінфіну, 45,31 млрд грн підприємці взяли на інвестиції, 75,44 млрд грн – на фінансування оборотного капіталу. Ще 48,66 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників і 44,75 млрд грн – на переробку сільськогосподарської продукції. На фінансування енергосервісу пішло 2,72 млрд грн.
Крім того, 57,28 млрд грн бізнес взяв на "антивоєнні цілі" і 37,98 млрд грн – кредитування в зоні високого воєнного ризику.
Усього з моменту старту Програми підписано 119 709 кредитних договорів на 413,6 млрд грн, з них банками державного сектору економіки – 82 628 договорів на 189,9 млрд гривень, повідомляє міністерство.
Нагадаємо:
Раніше повідомлялося, що уряд ухвалив рішення продовжити пільгову ставку 1% річних для інвестиційних кредитів для бізнесу, що працює у зонах високого воєнного ризику. Вона діятиме протягом перших п’яти років кредитування (замість двох, як було раніше), після чого становитиме 5% річних.Раніше повідомлялося, що у першому кварталі 2025 року українці уклали 2,17 млн договорів із мікрофінансовими організаціями (МФО) на загальну суму 12,72 млрд грн.