За неделю предприниматели взяли более миллиарда гривен льготных кредитов
Украинские предприниматели получили за прошедшую неделю 449 льготных кредитов на общую сумму 1,1 млрд грн.
Об этом сообщает Министерство финансов Украины.
"В рамках Государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" предприниматели получили от уполномоченных банков 449 льготных кредитов на общую сумму 1,1 млрд грн, в том числе от банков государственного сектора экономики - 298 кредитов на 0,5 млрд гривен", - говорится в сообщении.
Кроме того, ведомство сообщило, что с начала года по этой программе предприниматели получили уже 15 252 кредитов на общую сумму 47,5 млрд грн, из которых от банков государственного сектора экономики - 10 285 кредитов на 21,4 млрд гривен.
Всего же за время действия военного положения в Украине выдано 84 887 кредитов на 324 млрд грн, в том числе банками государственного сектора - 62 152 кредита на 163,2 млрд грн.
По данным Минфина, 45,31 млрд грн предприниматели взяли на инвестиции, 75,44 млрд грн - на финансирование оборотного капитала. Еще 48,66 млрд грн - кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей и 44,75 млрд грн - на переработку сельскохозяйственной продукции. На финансирование энергосервиса ушло 2,72 млрд грн.
Кроме того, 57,28 млрд грн бизнес взял на "антивоенные цели" и 37,98 млрд грн - кредитование в зоне высокого военного риска.
Всего с момента старта Программы подписано 119 709 кредитных договоров на 413,6 млрд грн, из них банками государственного сектора экономики - 82 628 договоров на 189,9 млрд гривен, сообщает министерство.
Напомним:
Ранее сообщалось, что правительство приняло решение продлить льготную ставку 1% годовых для инвестиционных кредитов для бизнеса, работающего в зонах высокого военного риска. Она будет действовать в течение первых пяти лет кредитования (вместо двух, как было раньше), после чего составит 5% годовых.Ранее сообщалось, что в первом квартале 2025 года украинцы заключили 2,17 млн договоров с микрофинансовыми организациями (МФО) на общую сумму 12,72 млрд грн.