За 10 місяців товарообіг України склав 101 мільярд доларів

Протягом січня-жовтня 2025 року в Україну імпортували товарів на суму $67,8 млрд, а експортували – на $33,2 млрд.

Про це інформує Державна митна служба.

При цьому оподаткований імпорт склав $51,8 млрд, що становить 76% загальних обсягів імпортованих товарів.

Податкове навантаження на кілограм оподаткованого імпорту у січні-вересні 2025 року склало 0,52 дол/кг, повідомляє митниця у Телеграм.

Найбільше товарів до України імпортували Китай ($15,1 млрд), Польща ($6,4 млрд) і Німеччина ($5,4 млрд).

Експортували з України найбільше до Польщі — на $4,2 млрд, Туреччини — на $2,2 млрд, Німеччини — на $2,0 млрд.

У загальних обсягах ввезених у січні-жовтні 2025 року товарів склали машини, устаткування та транспорт — $27 млрд, повідомляє митниця.

При митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 168,0 млрд грн, що складає 29% надходжень митних платежів;

На другому місці продукція хімічної промисловості — $10,4 млрд, при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 81,1 млрд грн, що складає 14% надходжень митних платежів.

Також на $8,5 млрд було імпортовано паливно-енергетичної продукції. При митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 167,9 млрд грн, що складає 29% надходжень митних платежів.

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли продовольчі товари ($18,2 млрд), метали та вироби з них ($3,9 млрд), машини, устаткування та транспорт ($3,1 млрд).

За 10 місяців 2025 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 950,7 млн грн.

Нагадаємо:

Товарообіг України за 10 місяців 2024 року становив 92 млрд дол, збільшившись за жовтень на 10,1 млрд дол. У жовтні Україні вдалося експортувати товарів на 3,8 млрд дол, і це був найвищий місячний показник із початку 2024 року.