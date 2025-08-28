В Україні за пів року зріс імпорт нових електромобілів: 91% завозять з Китаю
В Україну за пів року було імпортовано 42,7 тис. легкових електромобілів (BEV), що на 38% більше, ніж роком раніше.
Про це повідомляє Укравтопром з посиланням на дані Держстату.
Загальна митна вартість цих авто становила $813,8 млн.
З цієї кількості новими були 9,6 тис. авто. (+19%), а 33,1 тис. – вживані (+45%).
Загальна митна вартість нових електромобілів становила $232,1 млн.
Імпорт вживаних електромобілів коштував – $581,7 млн.
Левову частку нових електромобілів (91%) було завезено з Китаю.
На другому місці Японія (4%). На третьому – Німеччина (3%).
Лідером з поставок вживаних електромобілів були США (39%).
Другий результат у Кореї – 17%. Третій у Німеччини – 15%.
Нагадаємо:
У липні автопарк країни поповнили близько 2,3 тис. нових авто з бензиновими двигунами. Це на 6% менше, ніж торік.