У ДПС повідомили, з якими запитами найчастіше звертаються в офіси податкових консультантів

За два тижні роботи Офіси податкових консультантів, які працюють в 20 регіонах, надали 3,5 тис. консультацій.

Про це повідомила в. о. голови ДПС Леся Карнаух.

За її словами, за цей час найпопулярніші запити на консультації такі: