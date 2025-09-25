Українська правда
У ДПС повідомили, з якими запитами найчастіше звертаються в офіси податкових консультантів

Альона Кириченко — 25 вересня, 15:05
За два тижні роботи Офіси податкових консультантів, які працюють в 20 регіонах, надали 3,5 тис. консультацій.

Про це повідомила в. о. голови ДПС Леся Карнаух.

За її словами, за цей час найпопулярніші запити на консультації такі:

– нарахування та сплати податків, зборів і ЄСВ;
– погашення податкового боргу;
– подання податкової звітності;
– вибір системи оподаткування;
– реєстрація РРО/ПРРО;
– ліцензії та інші адміністративні процедури.
"Але спектр консультацій, які надають наші фахівці, набагато ширший. Все максимально доступно та якісно", – підкреслила Карнух.
Нагадаємо:
8 вересня одночасно у 20-ти регіонах України відкрилися офіси податкових консультантів. Офіси запустили в режимі телемосту, до заходу долучилися майже 230 представників бізнесу.

