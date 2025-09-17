Україна погодила додаткові дозволи на вантажні перевезення з двома країнами

Міністерство розвитку громад та територій досягло домовленостей з іноземними партнерами щодо обміну додатковими квотами дозволів на перевезення вантажів автотранспортом у 2025 році.

Про це йдеться на сайті відомства.

Зокрема, для перевізників, які працюють у напрямку Азербайджану, погоджено передачу 100 бланків дозволів для виконання перевезень вантажів з/до третіх країн. Це становить 20% до основної квоти. Бланки будуть доступні для замовлення вже до кінця поточного тижня, інформує Мінрозвитку.

Крім того, узгоджено обмін додатковою квотою дозволів з Боснією та Герцеговиною у кількості 300 бланків. Це 100% до основної квоти. Використовуючи ці дозволи, перевізники зможуть виконувати як двосторонні та транзитні перевезення, так і перевезення з/до третіх країн.

"Наразі триває процес передачі бланків дозволів, після чого вони стануть доступними для українських перевізників. Інформацію про наявність дозволів рекомендуємо відслідковувати на ресурсах Державної служби України з безпеки на транспорті", – зазначили у відомстві.

