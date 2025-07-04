ЄС виділив 76 мільйонів євро на будівництво євроколії до Львова
Facebook Андрія Садового
Європейський Союз виділив 76 млн євро на будівництво євроколії до Львова.
Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.
"Це перший етап – від Мостиськ до Скнилова. Далі – до головного вокзалу. Без пересадок та затримок на кордоні", – написав він у Facebook.
Садовий підкресилв, що це "нові логістичні можливості, новий темп для бізнесу і пасажирів".
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Нагадаємо:
У березні стало відомо, що у 2026 році розпочеться будівництво євроколії Чернівці-Сучава (Румунія).