ЄС виділив 76 мільйонів євро на будівництво євроколії до Львова

Європейський Союз виділив 76 млн євро на будівництво євроколії до Львова.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

"Це перший етап – від Мостиськ до Скнилова. Далі – до головного вокзалу. Без пересадок та затримок на кордоні", – написав він у Facebook.

Садовий підкресилв, що це "нові логістичні можливості, новий темп для бізнесу і пасажирів".

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Нагадаємо:

У березні стало відомо, що у 2026 році розпочеться будівництво євроколії Чернівці-Сучава (Румунія).