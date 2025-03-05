У березні "єЧергу" масштабують на всі вантажівки ліцензованих перевізників

Упродовж березня система "єЧерга" для перетину кордону буде масштабована на всі вантажівки ліцензованих перевізників.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.

Він зазначив, що тривалий час система була доступна лише вантажівкам понад масою 7,5 тонн. За цей період відбулось понад 1,5 мільйона перетинів кордону за онлайн-записом.

"Тому поширюємо "єЧергу" на весь ліцензований вантажний транспорт, а саме на вантажівки понад 3,5 тонн. Йдеться про 23 пункти пропуску. Для цих пунктів пропуску будуть створені відповідні онлайн-черги для запису", – написав він в Telegram.

Нагадаємо:

Станом на початок грудня 2024 року за час дії сервісу "єЧерга" у системі зареєстрували понад 1,5 мільйона перетинів кордону вантажівками та автобусами.