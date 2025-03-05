В марте "еЧергу" масштабируют на все грузовики лицензированных перевозчиков

В течение марта система "еЧерга" для пересечения границы будет масштабирована на все грузовики лицензированных перевозчиков.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Он отметил, чтодлительное время система была доступна только грузовикам свыше массы 7,5 тонн. За этот период состоялось более 1,5 миллиона пересечений границы по онлайн-записи.

"Поэтому распространяем "еЧергу" на весь лицензированный грузовой транспорт, а именно на грузовики свыше 3,5 тонн. Речь идет о 23 пунктах пропуска. Для этих пунктов пропуска будут созданы соответствующие онлайн-очереди для записи", - написал он в Telegram.

Напомним:

По состоянию на начало декабря 2024 годаза время действия сервиса "еЧерга" в системе зарегистрировали более 1,5 миллиона пересечений границы грузовиками и автобусами.