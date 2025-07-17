ЄБА закликала просубсидувати "Укрзалізницю"

Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) звернулась із закликом передбачити субсидії для "Укрзалізниці" на пасажирські перевезення.

ПРо це повідомляє Європейська Бізнес Асоціація на своєму сайті.

Звернення направили до віцепрем’єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад та територій Олександра Кулеби.

ЄБА закликає:

Міністерство розвитку громад та територій — підготувати та подати до Мінфіну бюджетний запит на компенсацію прогнозованих збитків Укрзалізниці у 2026 році від пасажирських перевезень;

Міністерство фінансів України — розглянути можливість включити відповідні видатки до проєкту Закону "Про Державний бюджет України на 2026 рік".

У бізнес асоціації додали, що у 2024 році збитки Укрзалізниці від пасажирських перевезень перевищили 18 млрд грн, а у 2025 році, попри виділення 4,3 млрд грн на компенсацію, прогнозовано сягнуть понад 22 млрд грн. Водночас в середньому доходи у пасажирському сегменті покривають лише близько 40% витрат.

"Наразі ці збитки УЗ покриваються коштом вантажних перевезень — шляхом крос-субсидування.

Проте бізнес-спільнота вважає таку практику економічно невиправданою та тою, що не відповідає європейським практикам і негативно впливає на розвиток залізничної галузі", – йдеться у повідомленні.