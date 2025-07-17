ЕБА призвала просубсидировать "Укрзализныцю"
Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) обратилась с призывом предусмотреть субсидии для "Укрзализныци" на пассажирские перевозки.
Об этом сообщает Европейская Бизнес Ассоциация на своем сайте.
Обращение направили к вице-премьер-министру по восстановлению Украины - министру развития общин и территорий Александру Кулебе.
ЕБА призывает:
- Министерство развития общин и территорий - подготовить и подать в Минфин бюджетный запрос на компенсацию прогнозируемых убытков Укрзализныци в 2026 году от пассажирских перевозок;
- Министерство финансов Украины - рассмотреть возможность включить соответствующие расходы в проект Закона "О Государственном бюджете Украины на 2026 год".
В бизнес ассоциации добавили, что в 2024 году убытки Укрзализныци от пассажирских перевозок превысили 18 млрд грн, а в 2025 году, несмотря на выделение 4,3 млрд грн на компенсацию, прогнозируемо достигнут более 22 млрд грн. В то же время в среднем доходы в пассажирском сегменте покрывают лишь около 40% расходов.
"Сейчас эти убытки УЗ покрываются за счет грузовых перевозок - путем кросс-субсидирования.
Однако бизнес-сообщество считает такую практику экономически неоправданной и не соответствующей европейским практикам и негативно влияющей на развитие железнодорожной отрасли", - говорится в сообщении.