Українські фермери зможуть отримати дотації на утримання корів

20 травня розпочинається добір заявок через Державний аграрний реєстр на спеціальну бюджетну дотацію для утримання великої рогатої худоби (корів) усіх напрямів продуктивності.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства.

Зазначається, що спеціальна бюджетна дотація надаватиметься в розмірі 7 000 грн на голову – для тих, хто має у власності від 3 до 100 корів усіх напрямів продуктивності.

У відомстві наголосили, що у 2025 році право на підтримку мають лише ті, хто не отримував її торік. Для отримувачів 2024 року в Державному аграрному реєстрі зазначені напрями будуть не активні.

Нагадаємо:

Наприкінці квітня уряд прийняв рішення про започаткування програми підтримки агровиробників, які вирощують бавовник.