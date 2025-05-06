Суд зобов’язав знести готельно-ресторанний комплекс в Києві

Північний апеляційний господарський суд зобов’язав знести самочинно збудований готельно-ресторанний комплекс і повернути територіальній громаді земельну ділянку, на якій він знаходиться.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Йдеться про комплекс в межах прибережної захисної смуги Дніпра, розміщений на земельній ділянці площею 0,5 га та вартістю 3,2 млн гривень по вул. Набережно-Корчуватській, 35 у Києві. За цією адресою розташований Galera Resort.

Зазначається, що фізична особа на підставі рішення районного суду, яке надалі було скасовано, зареєструвала за собою право власності на самочинно збудований готельно-ресторанний комплекс та передала його до статутного фонду товариства.

Незаконне будівництво та подальша реєстрація права власності на самочинно збудоване майно стали передумовою для отримання товариством у 2018 році в оренду земельної ділянки площею 0,5 га, що належить до земель водного фонду та перебуває під особливою охороною держави.

У прокуратурі зазначили, що попри вказані порушення, Київська міськрада у 2024 році поновила на 15 років договір оренди цієї земельної ділянки, у зв’язку з чим Київська міська прокуратура звернулась до суду із позовом.

Нагадаємо:

Киянин отримав підозру у незаконному будівництві ресторанного комплексу на самовільно зайнятій земельній ділянці в межах прибережної захисної смуги Дніпра.