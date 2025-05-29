В Мінрозвитку назвали, які пункти пропуску найпопулярніші в межах "єЧерги"

З часу запуску системи "єЧерга" (грудень 2022 року) зафіксовано 2 мільйони перетинів кордону за онлайн-записом.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.

Зокрема, вантажівки перетнули кордон майже 1 мільйон 765 тисяч разів, автобуси – понад 235 тисяч. Система бронювання часу для перетину кордону є обов’язковою для ліцензованого транспорту.

Від початку запуску "єЧерги" найбільше виїздів відбулось через пункти пропуску з Польщею – близько 1 мільйон 100 тисяч. Кордон з Румунією за записом перетнули понад 370 тисяч вантажівок та автобусів, Молдовою – 234 тисячі, Угорщиною – 182 тисячі, Словаччиною – 109 тисяч.

За даними Мінрозвитку, до топ-5 пунктів пропуску з найбільшою кількістю перетинів кордону вантажівками на виїзд з України входить:

"Ягодин – Дорогуськ" – 290 тисяч;

"Порубне – Сірет" – 190 тисяч;

"Чоп – Тиса" – 161 тисяча;

"Краківець – Корчова" – 139 тисяч;

"Шегині – Медика" – 128 тисяч.

Серед автобусів найбільшим попитом для перетину кордону користуються:

"Шегині – Медика" – 30 тисяч;

"Краківець – Корчова" – 27 тисяч;

"Ягодин – Дорогуськ" – 19 тисяч;

"Устилуг – Зосін" – 11,7 тисяч;

"Рава-Руська – Хребенне" – 11,6 тисяч.

Як зазначили у відомстві, за час дії системи в ній зареєструвалось майже 138 тисяч водіїв з різних країн. Застосунок "єЧерга" був завантажений майже 94 тисячі разів.

Нагадаємо:

У березні у рамках системи "єЧерга" Міністерство розвитку громад та територій запустив запис до окремих черг для порожніх вантажівок масою понад 7,5 тонн на п’яти пунктах пропуску для забезпечення більш прогнозованого часу перетину кордону.