Порожні вантажівки матимуть окремі черги для перетину кордону: на яких пунктах пропуску

У рамках системи "єЧерга" Міністерство розвитку громад та територій запускає запис до окремих черг для порожніх вантажівок масою понад 7,5 тонн на п’яти пунктах пропуску для забезпечення більш прогнозованого часу перетину кордону.

Про це йдеться на сайті відомства.

Таким чином запис вантажівок, що перевозять товари, та які прямують порожніми, буде відбуватись у різні черги.

Йдеться про одні з найбільших пунктів пропуску:

Ужгород – Вишнє Нємецьке (Словаччина);

Краківець – Корчова (Польща);

Шегині – Медика (Польща);

Рава-Руська – Гребенне (Польща);

Чоп – Захонь (Угорщина).

Запис у новий тип черги для порожніх буде відкрито о 12:00 11 березня (Ужгород – Вишнє-Нємецьке), 18 березня (Краківець – Корчова, Шегині – Медика, Рава-Руська – Гребенне) та 25 березня (Чоп – Захонь). Черги для порожніх у своїй назві будуть містити відповідну позначку, наприклад "Чоп – Захонь (для порожніх вантажівок понад 7,5 тонн).

У відомстві підкреслили, що вантажівки, які перевозять товари з особливим режимом зберігання та забирають вантаж незадовго до перетину кордону, мають реєструватись у чергу для завантажених. У такому випадку система "єЧерга" верифікує відповідний код вантажу та черга буде збережена. У разі ж якщо транспорт буде зареєстрований у порожню чергу, а згодом буде виявлена митна декларація на вантаж, то черга буде скасована автоматично.

Нагадаємо:

Упродовж березня система "єЧерга" для перетину кордону буде масштабована на всі вантажівки ліцензованих перевізників.