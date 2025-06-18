Зміни на ринку електроніки України: зростає популярність дронів і зарядних станцій

У 2025 році ринок електроніки в Україні стабілізувався після двох років активного зростання, зумовленого відновленням попиту.

Про це йдеться в дослідженні ринку гаджетів та аксесуарів в Україні, яке провела Агенція digital-маркетингу Inweb.

Найбільший інтерес зберігають смартфони, ноутбуки, планшети, смарт-годинники та фітнес-браслети, телевізори.

Водночас зростає популярність нових категорій — зокрема дронів і зарядних станцій.

Середній чек на техніку в Україні у 2024 році різнився залежно від регіону. Найвищий показник зафіксовано в Дніпрі — 3 887 грн. Львів із середнім чеком у 3 125 грн посів друге місце, а Київ — третє з результатом 3 045 грн. Найнижчий середній чек — у Кам’янці-Подільському, який становить 2 204 грн.

Попри економічну нестабільність, українці залишаються брендоорієнтованими — більшість шукає конкретні моделі, як-от iPhone 16, Samsung Galaxy S24, Redmi Note 13 чи DJI Mini 4 Pro.

У сегменті смартфонів лідирують Apple, Xiaomi та Samsung. Водночас довіра до Xiaomi знижується через репутаційні ризики, а Apple посилює позиції.

У планшетах домінують Apple, Samsung і Lenovo. Серед ноутбуків — лідер Lenovo, далі HP, ASUS, Dell і Acer.

Попри меншу кількість пристроїв, MacBook зберігає першість у преміум-сегменті.

Нагадаємо:

Частка "сірого" ринку електроніки та побутової техніки від початку повномасштабного вторгнення виросла удвічі – до 25-30% у гривні та близько 10% в одиницях продукції, що є критичним для відповідального бізнесу.