Изменения на рынке электроники Украины: растет популярность дронов и зарядных станций

В 2025 году рынок электроники в Украине стабилизировался после двух лет активного роста, обусловленного восстановлением спроса.

Об этом говорится в исследовании рынка гаджетов и аксессуаров в Украине, которое провело Агентство digital-маркетинга Inweb.

Наибольший интерес сохраняют смартфоны, ноутбуки, планшеты, смарт-часы и фитнес-браслеты, телевизоры.

В то же время растет популярность новых категорий - в частности дронов и зарядных станций.

Средний чек на технику в Украине в 2024 году отличался в зависимости от региона. Самый высокий показатель зафиксирован в Днепре - 3 887 грн. Львов со средним чеком в 3 125 грн занял второе место, а Киев - третье с результатом 3 045 грн. Самый низкий средний чек - в Каменце-Подольском, который составляет 2 204 грн.

Несмотря на экономическую нестабильность, украинцы остаются брендоориентированными - большинство ищет конкретные модели, такие как iPhone 16, Samsung Galaxy S24, Redmi Note 13 или DJI Mini 4 Pro.

В сегменте смартфонов лидируют Apple, Xiaomi и Samsung. В то же время доверие к Xiaomi снижается из-за репутационных рисков, а Apple усиливает позиции.

В планшетах доминируют Apple, Samsung и Lenovo. Среди ноутбуков - лидер Lenovo, далее HP, ASUS, Dell и Acer.

Несмотря на меньшее количество устройств, MacBook сохраняет первенство в премиум-сегменте.

Напомним:

Доля "серого" рынка электроники и бытовой техники с начала полномасштабного вторжения выросла вдвое - до 25-30% в гривне и около 10% в единицах продукции, что является критическим для ответственного бизнеса.