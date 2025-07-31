Робота в Києві: які вакансії та зарплати пропонують

Найбільше відгуків у червні 2025 року було на посаду різноробочого у категорії Будівництво" – їхня кількість на 105% вища, ніж у червні минулого року (наразі це близько 23 відгуків на 1 оголошення).

Про це йдеться в дослідженні OLX Робота.

Згідно з аналітикою, на другому місці за кількістю відгуків – вакансії у категорії "Початок кар’єри" (25 відгуків на 1 оголошення), що, ймовірно, пов’язано із запитом на сезонну роботу у літній період. Також цього літа у Києві є попит на вакансії:

бариста;

продавець;

промоутер;

водій.

Як йдеться в дослідженні, минулого року у цей період найбільш затребуваними були посади продавця, натомість різноробочий у будівництві – був на другому місці. Так само у топі були вакансії для людей без досвіду та у сфері HoReCa (бариста, офіціант).

Як повідомляє OLX Робота, медіанна зарплата за службу у Силах оборони хоч і зменшилась на 6% у порівнянні з червнем 2024, та все ж залишається найвищою – 70 277 грн. Як і у 2024 році, у топ "найоплачуваніших" входять вакансії зі сфери будівництва з медіанними зарплатами:

штукатур, 70 000 грн ;

70 000 грн фасадник, 65 000 грн ;

65 000 грн муляр, 60 000 грн .

Також у переліку рихтувальники (67 500 грн). Від 60 000 до 65 000 грн пропонують фахівцям з нерухомості (менеджер з продажу, рієлтор, брокер).

"Якщо ж аналізувати перелік затребуваних працівників серед роботодавців у Києві, то він майже ідентичний тому, який був у червні 2024 року. Здебільшого це вакансії зі сфери роздрібної торгівлі (продавець, касир), HoReCa (кухар, бариста), логістики/доставки (водій, вантажник)", – йдеться в аналітиці.

Зазначається, що у Києві на посаду "продавця" втричі більше оголошень, аніж на популярну серед шукачів роботи посаду "різноробочого". Тож попит на останню вакансію значно перевищує пропозицію.

Нагадаємо:

У червні кількість відгуків на вакансії з можливістю бронювання зросла – у 2024 році більшість таких оголошень отримували десятки відгуків, цьогоріч – тисячі.