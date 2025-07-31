Работа в Киеве: какие вакансии и зарплаты предлагают
Больше всего откликов в июне 2025 года было на должность разнорабочего в категории "Строительство" - их количество на 105% выше, чем в июне прошлого года (сейчас это около 23 откликов на 1 объявление).
Об этом говорится в исследовании OLX Работа.
Согласно аналитике,на втором месте по количеству откликов - вакансии в категории "Начало карьеры" (25 откликов на 1 объявление), что, вероятно, связано с запросом на сезонную работу в летний период. Также этим летом в Киеве есть спрос на вакансии:
- бариста;
- продавец;
- промоутер;
- водитель.
Как говорится в исследовании, в прошлом году в этот период наиболее востребованными были должности продавца, зато разнорабочий в строительстве - был на втором месте. Так же в топе были вакансии для людей без опыта и в сфере HoReCa (бариста, официант).
Как сообщает OLX Работа, медианная зарплата за службу в Силах обороны хоть и уменьшилась на 6% по сравнению с июнем 2024 года, но все же остается самой высокой - 70 277 грн. Как и в 2024 году, в топ "самых высокооплачиваемых" входят вакансии из сферы строительства с медианными зарплатами:
- штукатур, 70 000 грн;
- фасадчик, 65 000 грн;
- каменщик, 60 000 грн.
Также в перечне рихтовщики (67 500 грн). От 60 000 до 65 000 грн предлагают специалистам по недвижимости (менеджер по продажам, риелтор, брокер).
"Если же анализировать перечень востребованных работников среди работодателей в Киеве, то он почти идентичен тому, который был в июне 2024 года. В основном это вакансии из сферы розничной торговли (продавец, кассир), HoReCa (повар, бариста), логистики/доставки (водитель, грузчик)", - говорится в аналитике.
Отмечается, что в Киеве на должность "продавца" втрое больше объявлений, чем на популярную среди соискателей работу должность "разнорабочего". Поэтому спрос на последнюю вакансию значительно превышает предложение.
Напомним:
В июне количество отзывов на вакансии с возможностью бронирования выросло - в 2024 году большинство таких объявлений получали десятки отзывов, в этом году - тысячи.