З можливістю бронювання: які професії найчастіше шукають та де можна найбільше заробити

У червні кількість відгуків на вакансії з можливістю бронювання зросла – у 2024 році більшість таких оголошень отримували десятки відгуків, цьогоріч – тисячі.

Про це йдеться в дослідженні OLX Робота.

ТОП-10 найпопулярніших вакансій із можливістю бронювання:

Різноробочий : 7 003 відгуки на вакансії по Україні, медіанна зарплата – 26 000 грн;

Виробничі спеціальності : 6 123 відгуків, зарплата – 30 000 грн;

Водій : 5 468 відгуків, зарплата – 38 000 грн;

Початок кар’єри : 3 324 відгуки, зарплата – 20 000 грн;

Пакувальник : 3 142 відгуки, зарплата – 15 800 грн;

Вантажник : 2 086 відгуків, зарплата – 26 000 грн;

Бариста/бармен : 2 016 відгуків, зарплата – 19 500 грн;

Будівельник : 1 472 відгуки, зарплата – 47 500 грн;

Продавець: 1 156 відгуків, зарплата – 22 700 грн;

Охоронець : 1 026 відгуків, зарплата – 19 050 грн.

Згідно з дослідженням, у червні 2025 року найбільше вакансій із можливістю бронювання опубліковано у Київській, Дніпропетровській та Львівській областях:

Київська область — 1 211 оголошень, медіанна зарплата – 31 200 грн;

Дніпропетровська область — 488 оголошень, зарплата – 25 000 грн;

Львівська область — 210 оголошень, зарплата – 30 560 грн;

Харківська область — 151 оголошення, зарплата – 29 000 грн;

Одеська область — 149 оголошень, зарплата – 24 500 грн.

Повідомляється, що найвищу медіанну зарплату вакансій із можливістю бронювання серед регіонів мають:

Рівненська область — 40 000 грн;

Волинська область — 38 000 грн;

Закарпатська і Тернопільська області — по 35 000 грн.

Однак у цих регіонах загальна кількість вакансій та відгуків суттєво менша, ніж у Київській чи Дніпропетровській, зазначили аналітики.

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