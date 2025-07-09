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З можливістю бронювання: які професії найчастіше шукають та де можна найбільше заробити

Альона Кириченко — 9 липня, 16:55
З можливістю бронювання: які професії найчастіше шукають та де можна найбільше заробити
Getty Images

У червні кількість відгуків на вакансії з можливістю бронювання зросла – у 2024 році більшість таких оголошень отримували десятки відгуків, цьогоріч – тисячі.

Про це йдеться в дослідженні OLX Робота.

ТОП-10 найпопулярніших вакансій із можливістю бронювання:

  • Різноробочий: 7 003 відгуки на вакансії по Україні, медіанна зарплата – 26 000 грн;
  • Виробничі спеціальності: 6 123 відгуків, зарплата – 30 000 грн;
  • Водій: 5 468 відгуків, зарплата – 38 000 грн;
  • Початок кар’єри: 3 324 відгуки, зарплата – 20 000 грн;
  • Пакувальник: 3 142 відгуки, зарплата – 15 800 грн;
  • Вантажник: 2 086 відгуків, зарплата – 26 000 грн;
  • Бариста/бармен: 2 016 відгуків, зарплата – 19 500 грн;
  • Будівельник: 1 472 відгуки, зарплата – 47 500 грн;
  • Продавець: 1 156 відгуків, зарплата – 22 700 грн;
  • Охоронець: 1 026 відгуків, зарплата – 19 050 грн.

Згідно з дослідженням, у червні 2025 року найбільше вакансій із можливістю бронювання опубліковано у Київській, Дніпропетровській та Львівській областях:

  • Київська область — 1 211 оголошень, медіанна зарплата – 31 200 грн;
  • Дніпропетровська область — 488 оголошень, зарплата – 25 000 грн;
  • Львівська область — 210 оголошень, зарплата – 30 560 грн;
  • Харківська область — 151 оголошення, зарплата – 29 000 грн;
  • Одеська область — 149 оголошень, зарплата – 24 500 грн.

Повідомляється, що найвищу медіанну зарплату вакансій із можливістю бронювання серед регіонів мають:

  • Рівненська область — 40 000 грн;
  • Волинська область — 38 000 грн;
  • Закарпатська і Тернопільська області — по 35 000 грн.

Однак у цих регіонах загальна кількість вакансій та відгуків суттєво менша, ніж у Київській чи Дніпропетровській, зазначили аналітики.

Нагадаємо:

В період відпусток в Карпатах та Одесі очікувано активізується сектор сезонної роботи.

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З можливістю бронювання: які професії найчастіше шукають та де можна найбільше заробити
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