В Україні назвали регіони-лідери з реєстрацій електромобілів: популярні моделі
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У першому кварталі 2025 року український автопарк поповнили 12,8 тис. авто на електротязі (BEV).
Про це повідомляє Укравтопром.
Зазначається, що найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували:
- Львівська область – 1961 од. (94% вживані);
- місто Київ – 1632 од. (68% вживані);
- Київська обл. – 1120 од. (76% вживані);
- Дніпропетровська обл. – 986 од. (80% вживані);
- Одеська обл. – 761 од (76% вживані).
Щодо нових авто, то найпопулярнішим електромобілем на цих ринках став BYD Song Plus EV.
А відносно ввезених з-за кордону вживаних авто:
- TESLA Model Y – у Києві та області.
- TESLA Model 3 – на Львівщині та Дніпропетровщині.
- NISSAN Leaf – у Одеській обл.
Нагадаємо:
У січні-березні українці придбали 12 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років.