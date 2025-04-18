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В Україні назвали регіони-лідери з реєстрацій електромобілів: популярні моделі

Віктор Волокіта — 18 квітня, 09:00
В Україні назвали регіони-лідери з реєстрацій електромобілів: популярні моделі
Getty Images

У першому кварталі 2025 року український автопарк поповнили 12,8 тис. авто на електротязі (BEV).

Про це повідомляє Укравтопром.

Зазначається, що найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували:

  • Львівська область – 1961 од. (94% вживані);
  • місто Київ – 1632 од. (68% вживані);
  • Київська обл. – 1120 од. (76% вживані);
  • Дніпропетровська обл. – 986 од. (80% вживані);
  • Одеська обл. – 761 од (76% вживані).

Щодо нових авто, то найпопулярнішим електромобілем на цих ринках став BYD Song Plus EV.

А відносно ввезених з-за кордону вживаних авто:

  • TESLA Model Y – у Києві та області.
  • TESLA Model 3 – на Львівщині та Дніпропетровщині.
  • NISSAN Leaf – у Одеській обл.

Нагадаємо:

У січні-березні українці придбали 12 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років.

авто автомобільний ринок Укравтопром

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В Україні назвали регіони-лідери з реєстрацій електромобілів: популярні моделі
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