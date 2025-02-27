Украина надеется согласовать с Еврокомиссией решения по чувствительным агротоварам

Украина имеет в запасе несколько недель, чтобы наработать с Европейской Комиссией совместное решение по торговой политике и импорту в Европейский Союз украинских агротоваров после завершения 5 июня действия автономных торговых мер (АТЗ).

Об этом сообщил заместитель министра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, юридические рамки позволяют сделать это максимально быстро.

"У нас еще есть в запасе несколько недель, чтобы спокойно разговаривать. Далее, думаю, будем иметь общее понимание, когда точно решение будет принято и в каких параметрах", - сказал он.

Качка напомнил, что в 2022 году Украина отправляла в ЕС немало товаров в режиме свободной торговли, то есть до применения АТЗ к украинской агропродукции. Для многих из этих товаров никакой угрозы относительно возможных ограничений нет.

В качестве примера торгпред привел экспорт украинских сыров в ЕС, который зависит от соблюдения ветеринарных требований.

"Украинское правительство сейчас обсуждает с Европейской Комиссией, каким будет после 5 июня торговый режим для 40 товаров, в отношении которых введены тарифные квоты. Надо понимать также, что по крайней мере 25 из этих товаров мы не экспортировали больше, чем тарифные квоты были до 2022 года.

Есть много товаров, о которых мы не говорим, что они чувствительны, но которые экспортировались в большем объеме, чем были тарифные квоты. Надеемся, что Европейский Союз их не будет трактовать как чувствительные товары, которые мы сможем спокойно либерализовать", - отметил он.

Качка отметил, что в перечень чувствительных товаров, определенных в рамках АТЗ, ЕК относит мед, отруби, крупы, сахар, яйца, мясо птицы и кукурузу.

По каждому из них украинское правительство наработало решение и сформировало позицию, которая сейчас обсуждается с ЕС.

"Очевидно, что наиболее ожесточенная дискуссия будет по сахару, где мы прыгнули в производстве, но это не значит, что мы уничтожили рынок Европейского Союза. Мы на самом деле помогли Европейскому Союзу пройти какие-то дефицитные периоды, поэтому параметры торговли смянятся", - сказал торгпред Украины.

По его словам, острым вопросом также остается импорт в ЕС украинского мяса птицы, которое, по мнению Еврокомиссии, должны поставлять не агрохолдинги, а преимущественно малые и средние производители.

Напомним:

Украинские производители в 2024 году установили исторический рекорд по экспорту сахара, направив на внешние рынки 746,3 тыс. тонн этой продукции на сумму $419 млн грн.