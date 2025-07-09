Довші полиці та плавніший рух: "Укрзалізниця" закупить вагони нового покоління

У 2025 році "Укрзалізниця" законтрактує 100 нових вагонів, включаючи 5 одиниць нового покоління – пілотну партію для майбутнього масштабування.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Йдеться, що існуючий рухомий склад базується на технологіях 1970-х років з вугільним опаленням, кондиціюванням, яке повноцінно працює тільки в русі, збільшеними експлуатаційними витратами (потребують, як правило, обслуговування 2 провідниками на 1 вагон) та загалом є морально застарілим.

В УЗ зазначають, що партія з 5 нових вагонів із сучасними системами управління потребуватиме меншої кількості обслуговуючого персоналу, матиме практично на 80% більший термін експлуатації та вміщуватиме більше пасажирів - до 44 в одному купейному вагоні.

Нові вагони матимуть збільшену ширину кузова та покращене планування, що дасть можливість збільшити довжину спального місця до 2,2 метрів. Вагони будуть оснащені пневмопідвішуванням, що гарантує додаткову плавність ходу та зменшує коливання вагона під час руху, інформує перевізник.

Крім того, у вагонах будуть автоматичні розсувні двері та герметичні міжвагонні переходи врівень з підлогою. Контроль за системами всіх вагонів здійснюватиметься з купе начальника поїзда.

За інформацією УЗ, на вагонах цього типу буде здійснено перехід з вугільного опалення на повністю електричне з удосконаленим індивідуальним керуванням температурою в кожному купе. Сучасна система дозволить використовувати клімат-контроль навіть під час тривалих зупинок поїзда.

5 нових пасажирських вагонів будуть купейними з можливістю трансформації у вагони типу СВ. Один вагон буде інклюзивним та матиме електричний підйомник, пандус для високої платформи та збільшене купе для подорожей пасажирів з інвалідністю на кріслі колісному.

Крім вже зазначених переваг, пасажири цих вагонів отримають:

- розетки з розʼємами USB та type-c і бездротовою зарядкою для смартфонів;

- власний столик для верхніх полиць, який буде пересувним по горизонталі;

- додатковий умивальник у коридорі вагона.

Зазначається, що строк експлуатації цих вагонів – 50 років, завдяки виконанню кузовів із нержавіючої сталі. Це на 20 років більше, ніж для стандартних вагонів "Укрзалізниці".

За даними УЗ, очікувана вартість закупівлі одного вагона складе 95 млн 600 тис гривень, що менше, ніж суми аналогічних закупівель вагонів схожого типу в європейських залізничних компаніях. Вартість обслуговування 1 місця пасажира в такому вагоні в перерахунку на термін служби вагона залишається майже незмінною, враховуючи, зокрема, кількість місць у вагоні.

Строк поставки вагонів – 2,5 роки від моменту отримання виробником передоплати за виробництво вагонів.

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