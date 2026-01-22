В Україні впали продажі нових бензинових авто: найпопулярніші моделі
В Україні у 2025 році автопарк поповнили 26,3 тис. нових авто з бензиновими двигунами, що на 6% менше, ніж у 2024.
Про це повідомляє Укравтопром.
Також зменшилась частка бензинових авто у загальних продажах нових легковиків.
Якщо у 2024 році вони охоплювали 40% ринку нових авто, то зараз – 32%.
Лідером ринку нових бензинових авто у 2025 році став кросовер HYUNDAI Tucson.
До топ-5 моделей нових легковиків з бензиновими ДВЗ потрапили:
- HYUNDAI Tucson - 2198 од.;
- MAZDA CX5 - 1652 од.;
- SKODA Octavia - 1458 од.;
- RENAULT Duster - 1289 од.;
- KIA Sportage - 1157 од.
Водночас попит на імпортовані вживані авто з бензиновими ДВЗ збільшився на 12%, до 117,6 тис. од.
Вони охопили 43% первісних продажів вживаних легковиків, проти 47% у 2024 році.
Топ-5 імпортованих вживаних бензинових авто:
- VOLKSWAGEN Golf - 7889 од.;
- VOLKSWAGEN Tiguan - 6204 од.;
- AUDI Q5 - 6093 од.;
- NISSAN Rogue - 5665 од.;
- AUDI A4 - 3961 од.
Нагадаємо:
У 2025 році автопарк України поповнили 64,5 тис. авто з дизельними двигунами, що на 12% менше, ніж у попередньому році.