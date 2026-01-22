Українська правда
В Україні впали продажі нових бензинових авто: найпопулярніші моделі

Віктор Волокіта — 22 січня, 09:43
В Україні у 2025 році автопарк поповнили 26,3 тис. нових авто з бензиновими двигунами, що на 6% менше, ніж у 2024.

Про це повідомляє Укравтопром.

Також зменшилась частка бензинових авто у загальних продажах нових легковиків.

Якщо у 2024 році вони охоплювали 40% ринку нових авто, то зараз – 32%.

Лідером ринку нових бензинових авто у 2025 році став кросовер HYUNDAI Tucson.

До топ-5 моделей нових легковиків з бензиновими ДВЗ потрапили:

  • HYUNDAI Tucson - 2198 од.;
  • MAZDA CX5 - 1652 од.;
  • SKODA Octavia - 1458 од.;
  • RENAULT Duster - 1289 од.;
  • KIA Sportage - 1157 од.

Водночас попит на імпортовані вживані авто з бензиновими ДВЗ збільшився на 12%, до 117,6 тис. од.

Вони охопили 43% первісних продажів вживаних легковиків, проти 47% у 2024 році.

Топ-5 імпортованих вживаних бензинових авто:

  1. VOLKSWAGEN Golf - 7889 од.;
  2. VOLKSWAGEN Tiguan - 6204 од.;
  3. AUDI Q5 - 6093 од.;
  4. NISSAN Rogue - 5665 од.;
  5. AUDI A4 - 3961 од.

Нагадаємо:

У 2025 році автопарк України поповнили 64,5 тис. авто з дизельними двигунами, що на 12% менше, ніж у попередньому році.

