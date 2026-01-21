Дизельні бестселери: які моделі найчастіше купували українці торік

У 2025 році автопарк України поповнили 64,5 тис. авто з дизельними двигунами, що на 12% менше, ніж у попередньому році.

Про це йдеться в аналітиці "Укравтопром".

Зазначається, що з них: 14,2 тис. од. нових (-20%) та 50,3 тис. од. вживаних, ввезених з-за кордону (-9%).

Отже, за підрахунками аналітиків, на ринку нових легковиків дизельні авто охопили 17,4% продажів, проти 25,6% у 2024 році.

Серед ввезених вживаних легковиків частка дизельних машин становила 18,3%, проти 24,8% роком раніше.

Згідно з дослідженням, до ТОП-5 моделей нових дизельних легковиків потрапили:

1. RENAULT Duster - 3524 од.;

2. TOYOTA Land Cruiser Prado - 1830 од.;

3. VOLKSWAGEN Touareg - 1388 од.;

4. SKODA Kodiaq - 858 од.;

5. VOLKSWAGEN Tiguan - 823 од.

ТОП-5 імпортованих вживаних дизельних авто:

1. RENAULT Megane - 4186 од.;

2. NISSAN Qashqai - 3444 од.;

3. SKODA Octavia - 3259 од.;

4. VOLKSWAGEN Passat - 2773 од.;

5. VOLKSWAGEN Golf - 1790 од.

Нагадаємо:

У листопаді 2025-го автопарк України поповнили понад 5,3 тис. авто з дизельними двигунами. Це на 2% більше, ніж у листопаді 2024 р.