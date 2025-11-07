Знищені посилки на 10 мільйонів: армія РФ атакувала "Нову пошту" в Чугуєві

Уночі 7 листопада ворожими дронами було знищене відділення №1 Нової пошти в Чугуєві на Харківщині.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Йдеться, що працівники та клієнти не постраждали.

За інформацією НП, у відділенні знаходилось 523 посилки, оголошеною вартістю майже 10 млн грн. Майже всі вони знищені.

"Нова пошта компенсує втрату відправлень клієнтам. Найближчим часом ми зв'яжемося з вами та повідомимо деталі відшкодування", – йдеться в повідомленні.

Роботу відділення тимчасово призупинено. Усі відправлення, що прямували сюди перенаправлені на відділення №2.

"Сьогодні ми встановимо поруч тимчасове мобільне відділення для обслуговування клієнтів", – додали в компанії.

В результаті ворожих ударів по Чернігівщині ввечері 15 жовтня було пошкоджено сортувальне депо та вантажне відділення Нової пошти в Ніжині.