Знищені посилки на 10 мільйонів: армія РФ атакувала "Нову пошту" в Чугуєві
Уночі 7 листопада ворожими дронами було знищене відділення №1 Нової пошти в Чугуєві на Харківщині.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Йдеться, що працівники та клієнти не постраждали.
За інформацією НП, у відділенні знаходилось 523 посилки, оголошеною вартістю майже 10 млн грн. Майже всі вони знищені.
"Нова пошта компенсує втрату відправлень клієнтам. Найближчим часом ми зв'яжемося з вами та повідомимо деталі відшкодування", – йдеться в повідомленні.
Роботу відділення тимчасово призупинено. Усі відправлення, що прямували сюди перенаправлені на відділення №2.
"Сьогодні ми встановимо поруч тимчасове мобільне відділення для обслуговування клієнтів", – додали в компанії.
Нагадаємо:
В результаті ворожих ударів по Чернігівщині ввечері 15 жовтня було пошкоджено сортувальне депо та вантажне відділення Нової пошти в Ніжині.