В Києві горіла складська будівля: пожежу ліквідовано

19 жовтня о 08:40 Державна служба з надзвичайних ситуацій Києва отримала повідомлення про пожежу на вулиці Кирилівській в Подільському районі столиці.

Про це інформує пресслужба ДСНС.

Повідомляється, що загоряння виникло в одноповерховій складській будівлі. Під час гасіння пожежі, з приміщення було винесено три кисневих балони.

За даними ДСНС, пожежу ліквідували о 09:14 на площі 300 кв. м. На щастя, без постраждалих.

Нагадаємо:

6 вересня на території кондитерської фабрики Roshen в Києві виникла пожежа. Як зазначив речник ДСНС Києва Павло Петров, загоряння було незначним, його загасили до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів.