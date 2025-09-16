У серпні українці придбали понад 600 автобусів: рейтинг нових та вживаних моделей

Впродовж серпня українські перевізники придбали 604 нові та вживані автобуси. Це на 11,4% більше у порівнянні з липнем та на 1% більше відносно серпня 2024 року.

Про це інформує Інститут досліджень авторинку.

Згідно з дослідженням, за окремими підсегментами порівняльна динаміка торгів автобусами наступна:

Внутрішні перепродажі: +8,5% (порівняно з липнем), −17,9% (порівняно з серпнем 2024)

Імпорт вживаних: +1,1%, +27,5%

Імпорт нових: −24,1%, +46,7%

Вироблені в Україні: +50,7%, +126,0%.

Як йдеться в аналітиці, більшість автобусів було куплено на внутрішньому ринку: 381 шт., що склало 63,1% від загальної кількості. З-за кордону привезли 14,6% вживаних автобусів, або 88 шт.

Також минулого місяця вперше зареєстрували 135 нових автобусів: 113 з цього числа були виготовлені або переобладнані в Україні (18,7%), решта 22 шт. (3,6%) прибули із-за кордону.

Як інформують аналітики, лідером внутрішніх перепродажів залишаються автобуси на базі Mercedes-Benz Sprinter, таких купили 98 шт. Чимала частина цих транспортних засобів свого часу була переобладнана у пасажирські автобуси із вантажних авто.

На другому місці БАЗ А079 "Еталон" з результатом 32 машини. На третій позиції VDL Citea LLE (24 шт.).

Серед вживаних автобусів, привезених з-за кордону, першість теж отримали автобуси на базі Mercedes-Benz Sprinter (18 шт.). Друге місце посіли автобуси на базі Volkswagen Crafter (14 шт.), третє дісталося VDL Ambassador, таких прибуло 8 шт.

Першість у підсегменті нових машин для пасажирських перевезень отримав ЗАЗ А08 I-VAN з підсумком 30 перших реєстрацій. Другий у цьому заліку Баз А081 Еталон, з підсумком 22 проданих машини. Третє місце дісталося автобусам Ataman, моделей А-093 та А-092, для кожного з яких знайшлися покупці у кількості семи.

Нагадаємо:

Впродовж липня українські перевізники придбали 514 нових та вживаних автобусів (включно з внутрішніми перепродажами). Це на 20,9% більше, ніж в червні, але на 17,2% менше відносно липня 2024 року.