Попит на мотоцикли падає через сезонність: які марки найпопулярніші

Загальний обсяг офіційно оформлених покупок мотоциклів усіх типів у жовтні склав 4,9 тисячі. Ці обсяги менші, ніж були у вересні на 33,1%, проте більші на 9,8%, ніж було торік у жовтні-2024.

Про це інформує Інститут досліджень авторинку.

Порівняння місяць до місяця у цій частині ринку скоріше показує сезонність, а рік до року — динаміку обсягів торгів мотоциклами, зазначають аналітики.

Згідно з дослідженням, серед загальної кількості 57,9% мотоциклів були новими (імпортованими з-за кордону), кількісно це 2828 шт. На внутрішньому ринку було укладено 1694 угоди купівлі-продажу мототехніки, що склало34,7% від загальної кількості. Ще 7,4% мотоциклів були імпортовані вживаними з-за кордону (364 шт.).

Зокрема, на внутрішньому ринку лідерські позиції утримує Honda, поруч з нею — Yamaha, Suzuki та Kawasaki. Водночас досить потужні позиції займають і доступніші, переважно китайські бренди: Geon, Lifan, Kovi, Musstang, Spark та Shineray.

В сегменті імпорту вживаних мотоциклів домінують, знову ж таки, представники великої японської четвірки: Honda, Yamaha, Kawasakiта Suzuki. Окрім "японців", решта списку — це преміум та легендарні марки. Тут є американські Harley-Davidson та Indian, італійські Ducati, німецькі BMW, британські Triumphта австрійські KTM.

У топі продажів нових мотоциклів домінують бренди, що пропонують максимально доступну техніку: Spark, Forte, Musstang, Lifan та Kovi. Також високі позиції займають Geon, Tekken, Loncin та Viper. Єдиний представник Індії у першій десятці — Bajaj.

