Закінчення високого сезону: в Україні зменшується попит на мотоцикли

У серпні українці придбали 8,6 тис. мотоциклів. Ці обсяги менші, ніж були у липні на 19%, і також менші, ніж було у серпні-2024, на 1,2%.

Про це йдеться в аналітиці від Інституту досліджень авторинку.

Згідно з дослідженням, серед загальної кількості 60,7% мотоциклів були новими (імпортованими з-за кордону) – 5199 шт. На внутрішньому ринку було укладено 2676 угод купівлі-продажу мототехніки, що склало 31,2% від загальної кількості. Ще 8,1% мотоциклів були імпортовані вживаними з-за кордону (694 шт.).

Як йдеться в аналітиці, на внутрішньому ринку мотоциклів в трійку лідерів увійшли Honda (264), Yamaha (224) та Lifan (222). За ними – Geon (178), Kovi (159), Musstang (158), Suzuki (137).

Honda (186), Suzuki (148), Yamaha (124) та Kawasaki (84) залишаються незмінною четвіркою лідерів серед вживаних імпортованих мотоциклів. Harley-Davidson (59) упевнено тримається в середині списку, далі йдуть ВМW (25), Triumph (18), KTM (15) та Ducati (13).

У сегменті нових мотоциклів в Україні лідирують бренди, добре знайомі покупцям із бюджетного та утилітарного сегментів — Musstang (757), Lifan (712), Spark (691), Forte (502), Kovi (489), Geon (420).

В Україні в червні сумарний обсяг сегмента мотоциклів склав 9,5 тисяч одиниць. Це менше, ніж у травні, на –7,5%, проте більше, ніж було торік у червні, на +9,7%.