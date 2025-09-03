У серпні українці імпортували понад 23 тисячі вживаних авто: найпопулярніші моделі

У серпні привезених із-за кордону вживаних легкових машин на першу реєстрацію було подано 23,1 тисячі. Це фактично дорівнює показнику липня поточного року та на 15,4% менший, ніж в серпні 2024 року.

Про це інформує Інститут досліджень авторинку.

Зазначається, що лідером імпорту з помітним відривом залишається Volkswagen, на другій позиції — Audi. У середній частині рейтингу опинились Nissan, Tesla та BMW. Також до десятки увійшли Ford, Renault, Hyundai, Skoda та KIA.

Щодо моделей, то, як раніше прогнозували аналітики ІДА, що Tesla Model Y має цілком серйозні наміри зайняти перше місце нарешті збулися: Volksvagen Golf після тривалого перебування на першій сходинці тепер посунувся на другу позицію.

Далі у списку доволі звиклий набір моделей, де варто відзначити майже однакову кількість перших реєстрацій Skoda Octavia та Tesla Model 3.

Згідно з дослідженням, середній вік легковиків, які влилися до українського парку впродовж липня 2025 року, вкотре зменшився: з 8,7 року до 8,5 року — щоразу прибувають трішки "новіші" автомобілі.

Щодо преміальних моделей, минулого місяця український автопарк поповнився наступними легковиками цієї категорії: 1 Rolls-Royce, 1 Bentley, 2 Aston-Martin, 4 Lamborghini, та 12 Maserati, повідомляють в ІДА.

Нагадаємо:

У серпні українці та місцеві підприємства придбали 6,9 тисячі нових легковиків. Це на 14,6% менше, ніж у серпні 2024 року, та на 7,2% більше, ніж в липні.