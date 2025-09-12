У серпні українці купили 5 тисяч дизельних авто: найпопулярніші нові та вживані моделі
У серпні автопарк України поповнили 5 тис. авто з дизельними двигунами. Це на 9% менше, ніж у липні.
Про це повідомляє Укравтопром.
З них: 1,1 тис. од. нових (-9%) та 3,9 тис. од. вживаних, ввезених з-за кордону (-9%).
Згідно з аналітикою, до ТОП-5 моделей нових дизельних легковиків потрапили:
1. RENAULT Duster - 310 од.;
2. TOYOTA Land Cruiser Prado - 144 од.;
3. VOLKSWAGEN Touareg - 120 од.;
4. TOYOTA Hilux - 69 од.;
5. TOYOTA Land Cruiser - 66 од.
ТОП-5 імпортованих вживаних дизельних авто:
1. RENAULT Megane - 333 од.;
2. NISSAN Qashqai - 282 од.;
3. SKODA Octavia - 238 од.;
4. VOLKSWAGEN Passat - 198 од.;
5. VOLKSWAGEN Golf - 140 од.
Нагадаємо:
В Україні у липні вітчизняний автопарк поповнили понад 5,5 тис. авто з дизельними двигунами, що на 13% менше, ніж торік.