У серпні українці купили 5 тисяч дизельних авто: найпопулярніші нові та вживані моделі

У серпні автопарк України поповнили 5 тис. авто з дизельними двигунами. Це на 9% менше, ніж у липні.

Про це повідомляє Укравтопром.

З них: 1,1 тис. од. нових (-9%) та 3,9 тис. од. вживаних, ввезених з-за кордону (-9%).

Згідно з аналітикою, до ТОП-5 моделей нових дизельних легковиків потрапили:

1. RENAULT Duster - 310 од.;

2. TOYOTA Land Cruiser Prado - 144 од.;

3. VOLKSWAGEN Touareg - 120 од.;

4. TOYOTA Hilux - 69 од.;

5. TOYOTA Land Cruiser - 66 од.

ТОП-5 імпортованих вживаних дизельних авто:

1. RENAULT Megane - 333 од.;

2. NISSAN Qashqai - 282 од.;

3. SKODA Octavia - 238 од.;

4. VOLKSWAGEN Passat - 198 од.;

5. VOLKSWAGEN Golf - 140 од.

Нагадаємо:

В Україні у липні вітчизняний автопарк поповнили понад 5,5 тис. авто з дизельними двигунами, що на 13% менше, ніж торік.