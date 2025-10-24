Вибракування авто: які моделі найчастіше відправляли на утилізацію у вересні

В Україні впродовж вересня відбулося 1454 звернення щодо вибракування легкових автомобілів. Також назавжди зійшли з доріг 323 вантажівки та 61 автобус.

Про це інформує Інститут досліджень авторинку.

Зазначається, що абсолютну домінацію в списку Топ-10 моделей транспортних засобів, які найчастіше знімалися з обліку у зв'язку з вибракуванням, займають ВАЗ — від 2106 та 2101 до 2109 та 2107.

Третє місце займає Daewoo Lanos, який, хоч і значно молодший за "Жигулі", активно виводиться з експлуатації через вичерпання ресурсу після жорсткої експлуатації (таксі, комерційне використання).

"Фактично, ринок позбавляється найбільш вікового та зношеного баласту, готуючи місце для молодших автомобілів, що імпортуються із-за кордону", – зазначають експерти.

За їхніми словами, здебільшого вибракування відбувається через старість автомобілів, що підтверджує середній вік тих транспортних засобів, які пройшли цю операцію минулого місяця — 27 років для легковиків, 26 для вантажних, та 24 роки для автобусів.

Йдеться, що серед усіх авто, з яких номерні знаки минулого місяця були зняті назавжди, найдовше протримався вантажний ГАЗ-51, бортова версія. Він був випущений у 1953 році.

