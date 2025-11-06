Українці все частіше імпортують вживані авто: які марки та моделі найпопулярніші

У жовтні українці придбали 25,6 тисячі привезених із-за кордону вживаних легкових машин. Це на 8,4% більше відносно результатів вересня, та на 53,9% – у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року.

Про це інформує Інститут досліджень авторинку.

Зазначається, що від початку року обсяги імпорту поступово зростали: з 14,5 тис. легковиків у січні й сягнули 25,6 тис. зараз.

За словами експертів, це пояснюється тим, що насамперед темпів тут додає попит на електромобілі — машини купують ще до того, як їх вивантажать з контейнера.

Згідно з дослідженням, лідирує марка Volkswagen: 3 449 авто. Далі — Audi (2 444), Tesla(2 110), Nissan (2 022), BMW (1 626). Також в десятці Renault, Ford, Hyundai, KIA та Skoda.

"Серед окремих моделей Golf, Tiguan і Passat — це вже вічнозелені хіти, які впевнено тримають курс на Україну. А Tesla Model Y і Model 3, разом із Nissan Leaf та KIA Niro, виводять електричний сегмент на новий рівень — по об'єму вони вже впевнено конкурують із класичними ДВЗ‑моделями", – зазначають експерти.

Щодо преміальних моделей, минулого місяця український автопарк поповнився наступними легковиками цієї категорії: по одному Lamborghini, Rolls-Royce, Bentley, Aston Martin, 2 Ferrari та 9 Maserati, йдеться в дослідженні.

Нагадаємо:

У жовтні в Україні на вторинному ринку було 77 763 внутрішніх перепродажів легковиків. Ще 25 616 авто в'їхали з-за кордону й вперше стали на український облік.