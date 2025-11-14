Прикордонники назвали найменш завантажені пункти пропуску

Напередодні вихідних традиційно зростає пасажиропотік через пункти пропуску на Львівщині. Найменше навантаження традиційно спостерігається у Смільниці та Нижанковичах.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Водночас найбільше навантаження фіксується у пунктах пропуску Шегині та Краківець. Середній рівень завантаженості мають Рава-Руська, Угринів та Грушів.

"Найсприятливіший час для перетину – ранні ранкові або пізні вечірні години, коли навантаження на пункти пропуску мінімальне", – зазначили прикордонники.

Нагадаємо:

8 листопада на всьому кордоні України тимчасово припинялись пропускні операції. Причиною зупинки роботи пунктів пропуску на державному кордоні став збій в роботі бази даних митниці.