В Україні стрімко зріс попит на автобуси: які нові та вживані марки найпопулярніші

У серпні український автопарк поповнили 259 автобусів (вкл. мікроавтобуси). Це на 61% більше, ніж у серпні 2024 року.

Про це повідомляє Укравтопром.

Зазначається, що частка нової техніки в цьому обсязі становила 61%, торік була 53%.

Найчастіше у серпні вперше реєстрували:

в частині нових автотранспортних засобів:

1. ATAMAN – 46 од.;

2. ZAZ – 31 од.;

3. FORD – 23 од.

серед вживаних:

1. MERCEDES-BENZ – 33 од.;

2. VOLKSWAGEN – 14 од.;

3. VDL – 12 од.

За даними Укравтопром, всього з початку року автобусний парк України поповнили 1655 автобусів (+42% до аналогічного періоду 2024р.). З них: нових – 801 од. (+24%); вживаних – 854 од. (+64%).

Нагадаємо:

Впродовж липня українські перевізники придбали 514 нових та вживаних автобусів (включно з внутрішніми перепродажами). Це на 20,9% більше, ніж в червні, але на 17,2% менше відносно липня 2024 року.