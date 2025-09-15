В Україні стрімко зріс попит на автобуси: які нові та вживані марки найпопулярніші
У серпні український автопарк поповнили 259 автобусів (вкл. мікроавтобуси). Це на 61% більше, ніж у серпні 2024 року.
Про це повідомляє Укравтопром.
Зазначається, що частка нової техніки в цьому обсязі становила 61%, торік була 53%.
Найчастіше у серпні вперше реєстрували:
в частині нових автотранспортних засобів:
1. ATAMAN – 46 од.;
2. ZAZ – 31 од.;
3. FORD – 23 од.
серед вживаних:
1. MERCEDES-BENZ – 33 од.;
2. VOLKSWAGEN – 14 од.;
3. VDL – 12 од.
За даними Укравтопром, всього з початку року автобусний парк України поповнили 1655 автобусів (+42% до аналогічного періоду 2024р.). З них: нових – 801 од. (+24%); вживаних – 854 од. (+64%).
Нагадаємо:
Впродовж липня українські перевізники придбали 514 нових та вживаних автобусів (включно з внутрішніми перепродажами). Це на 20,9% більше, ніж в червні, але на 17,2% менше відносно липня 2024 року.